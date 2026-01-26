‘Er stromen weer miljarden naar het leger die ook naar andere nuttige dingen hadden kunnen gaan’

Druktemaker Joost Oomen verbaast zich bij De Rode Draad over de wijze waarop Mark Rutte en soortgelijke figuren in Davos over defensie spraken. “Het is hallelujah. Daar stromen weer miljarden naar het leger die ook naar daadwerkelijk nuttige dingen hadden kunnen gaan. Waar je ook kijkt, de oorlogspropaganda vliegt je om de oren. Ik wil best geloven dat Mark Rutte het ook treurig vindt wanneer een soldaat nooit meer thuiskomt. Maar ik geloof ook dat Mark Rutte, en alle Mark Ruttes in die steriele diepvries van Davos, dat soms even vergeten.”