Er moeten Kamervragen gesteld worden over het optreden van de overheid in Sywertgate

Net voordat de uitzending begon, werd het vonnis gepubliceerd in de rechtszaak die voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib heeft aangespannen tegen het presidium van de Tweede Kamer. Volgens Arib was het presidium niet gerechtigd een onderzoek naar haar gedrag in te stellen. "Ze meent dat een Kamerlid onafhankelijk is en niet door andere Kamerleden onderzocht kan worden. De rechter stelt dat het onderzoek niet haar Kamerlidmaatschap betrof maar haar werk als voorzitter en dat het presidium juist gehandeld heeft," legt Van Jole uit. Karib verloor haar zaak op alle fronten. Kee ontving nog tijdens het gesprek een appje van Arib waarin ze bekend maakt in hoger beroep te gaan.