Er mag geen boer onteigend worden in Nederland, maar de inwoners van Moerdijk moeten wel allemaal weg Actueel • Vandaag

Als er ook maar een boer gedwongen uitgekocht dreigt te worden, zitten rechtse partijen – de BBB voorop – direct in de hoogste boom. Maar nu het erop lijkt dat de 1100 inwoners van Moerdijk onteigend zullen worden, blijft het vooralsnog opvallend stil.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke (VVD) kondigde deze week aan dat het dorp moet verdwijnen om uitbreiding van het nabijgelegen haven- en industriegebied mogelijk te maken. Bewoners reageren verontwaardigd, meldt Omroep Brabant.

“"Je bent geen Moerdijker", brieste een boze bewoner tegen de burgemeester, die in Rotterdam is geboren. "Je hebt hier niks mee." Moerkerke beaamde dat hij geen Moerdijker is. "Maar ik begrijp uw emotie wel. Ik zie de pijn achter de tranen." Een andere inwoner zei zich zorgen te maken over het graf van de man van haar 85-jarige buurvrouw. De gemeente kondigde eerder aan dat waardevolle spullen 'virtueel' bewaard zullen worden. "Dat gaat toch niet", zei ze verontwaardigd. "Is er überhaupt begeleiding voor deze mensen? Die gaan met een zwaar hart naar huis."”

De PVV werd bij de laatste verkiezingen de grootste partij in Moerdijk, maar Geert Wilders is tot nu toe drukker met kritiek leveren op de voortgang van de kabinetsformatie (“pure tijdverspilling”) dan met de inwoners van Moerdijk.

