Er komt dus helaas geen Schoof II met democratische partijen

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Dit is de 10e en tevens laatste brief in een serie.

Aan de minister-president van Nederland

Hoi Dick,

Vreemd: in de media gaat het voortdurend over de vraag wanneer Wilders/PVV je kabinet laat vallen terwijl jij als premier van dit kabinet daarbij onzichtbaar blijft. OK, je hebt tijdens je persconferentie van afgelopen woensdag aangegeven dat een Schoof II er niet in zit (zelf sprak je op een eerder moment tijdens de persconferentie over Schoof I….). Een reden om te kappen met mijn brievenschrijverij aan jou omdat ik zelf kansen zag voor een Schoof II. Een kabinet dat samen met nieuwe partijen uit de Tweede Kamer zou zorgdragen voor een rechtvaardige samenleving met respect voor rechtsstaat en democratie. Deze tiende brief aan jou als premier is nu tevens mijn laatste.

Maar het is niet alleen het ontbreken van een mogelijk Schoof II. Het gaat ten diepste om mijn teleurstelling dat je de kansen om een Schoof II te realiseren niet genomen hebt. Mijn uiteindelijk oordeel is dat achter de onzichtbaarheid een bange bestuurder schuilgaat wiens woordenstroom en drukke handen wel een wil uitdrukken maar dat zijn daden uitblijven uit angst om de steun van Wilders te verliezen. Zo ook bij de spontane persconferentie van Wilders van maandag jl. waarin hij aangaf geen geduld meer te hebben en dat de PVV vanwege het ontbreken van de asielaanpak het kabinet wellicht zal verlaten. Een prima kans voor jou om eindelijk orde op zaken te stellen: met de PVV vertrekt ook de ineffectieve amateurminister Faber en is de weg vrij om te komen tot een politiek noodzakelijke reconstructie. Schoof II derhalve. Maar waar was jij? Inderdaad onzichtbaar.

Bevond ik mij op een dwaalweg om te denken aan een Schoof II? De reden dat ik je de brieven ben gaan schrijven is te vinden in je interview met De Groene van 6 maart 2024. Wilders/PVV boekte een mega overwinning bij de verkiezingen van 22 november 2023. In het interview gaf je aan dat ook een mogelijk rechts kabinet van Wilders zich moet houden aan de rechtsstaat. En dat jij als hoogste ambtenaar deze altijd zal blijven verdedigen. Toen jij op 2 juli aantrad als m-p van een kabinet PVV, VVD, NSC, BBB verwachtte ik (wensdenken?) dat hier iemand stond die Wilders in toom zou houden en mogelijk de PVV zou inwisselen voor een democratisch alternatief. Want: de PVV is geen democratische partij, kent geen leden en mist daardoor een democratische ledenstructuur. Achteraf bezien heb jij je nooit druk gemaakt om het dictatoriale karakter van deze partij. Je eerste, positief gestemde toespraak bij de VN in New York, op 26 september 2024, bevestigde aanvankelijk mijn verwachtingen. Hoe groter de geografische afstand van Wilders, des te duidelijker je toon.

Mocht je ooit je memoires publiceren dan hoop ik daarin te lezen hoe precies je verhouding was met Wilders, Rutte en je toenmalige, ministeriële baas Yeşilgöz hetgeen uiteindelijk tot je uitverkiezing heeft geleid. Dit alles nadat Wilders zelf niet kon komen met een kandidaat omdat zijn rechtsgeoriënteerde trofee, oud-PvdA’er en nu Telegraaf-columnist Plasterk, verweten werd zich via een niet zelf uitgevonden patent buitensporig te verrijken.

Dat de Nederlandse kiezer evident kennis maakte met jou als bange bestuurder bleek uit je houding inzake de genocidale situatie in Gaza. De verwoestende moordpartijen door Israël bracht op 18 mei honderdduizend demonstranten op de been en verbeeldden de Rode Lijn die jij niet durfde te trekken. Wetende dat Wilders zijn eigen rode lijn heeft: onvoorwaardelijke steun aan Israël en dan accepteert hij niet dat een door hem opgepakte m-p daarvan afstand neemt. De demonstranten wilden graag je reactie horen maar deze kwam er niet. De zelfbenoemde ‘premier van alle Nederlanders’ zweeg.

De kennelijke staat van ontbinding waarin jouw kabinet verkeert zal misschien de val bewerkstelligen voordat de NAVO-top eind juni in Den Haag plaatsvindt. Sta je daar als partijloze m-p in demissionaire stilstand. In een vreemd soort vriendschapsband met Trump durfde je niet voor het uitnodigen van Zelensky te pleiten. Al eerder nam je geen uitdrukkelijke afstand van de wijze waarop Trump Zelensky openlijk op schofterige manier behandelde en toonde de eerste zich als een vriend van Poetin. Maar misschien weet je met behulp van je VVD-vrienden de val toch nog te voorkomen.

Terzijde: Jij wordt altijd persoonlijk heel boos als er vanuit je kabinet gelekt wordt: ‘balen’, ‘mateloos irritant’, ‘strondvervelend’ kleuren jouw woordenstroom tijdens je wekelijkse persconferenties. Het onvermogen dat hierin doorklinkt! (Je bent zelfs geen loodgieter om deze lekken te dichten.)

Tot zover en niet verder.

Het schrijven van de negen eerdere brieven aan jou heeft me geleerd om in zeer warrige, politieke tijden me te kunnen verplaatsen in de positie van de ander. Ik dank je daarvoor maar dat is dan ook het enige dat ik je kan meegeven.

Groet,