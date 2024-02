Er komen helemaal niet zoveel vluchtelingen naar Nederland

In november vorig jaar waren er bijvoorbeeld 11 EU-lidstaten waar zich per 100.000 inwoners meer vluchtelingen meldden dan in Nederland. Zo vangt Duitsland, gecorrigeerd voor de omvang van de bevolking, ongeveer het dubbele aantal asielzoekers op. Cyprus en Griekenland verwelkomen nog weer een stuk meer mensen.

Ook in absolute aantallen valt het mee in Nederland. Meer dan 80 procent van alle asielzoekers die naar de EU reizen, komt terecht in vijf landen: Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland. De grootste groep asielzoekers is afkomstig uit Syrië, waar Bashar al-Assad al jaren met hulp van Vladimir Poetin een schrikbewind voert.