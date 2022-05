Er kan veel energie bespaard worden via kleine stappen

Op het moment dat wij moeten bedenken hoe ons energiegebruik minder afhankelijk kan worden van de Russische Federatie, borrelen er allerlei petty polemieken op over bijvoorbeeld het gebruik van e-bikes. Nooit op basis van exacte gegevens. Hoeveel autokilometers worden daadwerkelijk vervangen door elektrische fietskilometers? Een vraag aan de voorstanders. Hoeveel jongeren vervangen hun rijwiel voor een elektrische variant en hoeveel bejaarden krijgen een ongeluk doordat ze de hoge snelheid niet kunnen beheersen? Wat kost de e-bike alles bij elkaar – parkeerruimte, speciale voorzieningen, energie, accu, afval etc – werkelijk? Vragen aan de tegenstanders. Want ik wil cijfers, geen meningen.

Over minder afhankelijkheid van Poetin wordt vooral gelobbyd om klimaatdoelen niet meer te hoeven halen. Fijn voor Rutte, de boeren en de grote bedrijven. Niet te vergeten de kernenergielobby, die als een veenbrand al een halve eeuw rondwaart en nu haar kans ziet, met in de slipstream ecomodernisten die voor elk probleem wel een technische oplossing weten. Niet voor nu natuurlijk, maar zeker over een jaar of wat. Of een decennium of wat.