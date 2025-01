Er is weinig zo nutteloos en gevaarlijk als wasverzachter Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Wouter Louwerens

Wasverzachter is misschien wel het meest nutteloze product dat er bestaat. Het is slecht voor zo’n beetje alles en probeert dat te verbergen met synthetische zogenaamd lekkere luchtjes. Het is opgewarmde lucht van zo’n 40° (of 30° ). Vooral bedoeld om de suggestie alles een beetje lekkerder te maken. Maar als je de feiten checkt is het effect van wasverzachter nogal beroerd. En doet het een beetje denken aan de Nederlandse politiek van dit moment.

Het hele idee is natuurlijk, of op zijn minst de suggestie, dat je wasverzachter gebruikt om onwelriekende geurtjes te verdoezelen of omdat je de scherpe vouwen niet wilt voelen. Want wie strijkt er nou nog tegenwoordig? Maar dat doet niets af aan het feit dat het wel een suggestie blijft. En een suggestie heeft altijd een prijs. In het geval van wasverzachter een behoorlijk hoge trouwens. Check maar in de supermarkt.

Uit onderzoek blijkt dat er helemaal niets goed is aan wasverzachter. Ik geef mijn argumenten in de aankomende linkjes en ga die hier verder niet onderbouwen, dat is het voordeel van een blog. Op willekeurige volgorde: Wasverzachter is slecht voor de volksgezondheid , het milieu , je wasmachine (vetluis!) en ook nog eens voor je kleding . Volgens de believers ruikt het wel lekker. Sorry als de argumenten zich herhalen.

De aanleiding van dit stukje was de reactie van Volkskrant-columniste Sheila Sitaling (te zien voor volgers) op een sterk stukje volksfilosofie mijnerzijds op Bluesky . De reactie van Sitalsing (één van de beste columnisten van Nederland) op mijn moment van helderheid was helaas nogal zuur, volgens Sheila werkt azijn net zo goed. Alle grapjes over de Volkskrant en azijn zijn al gemaakt, dus bespaar je de moeite.

Volgens mij sta ik niet bekend om mijn recensies van consumentenproducten. Maar meer om al dan niet gevraagde meningen over met name politiek. Als je hier om die reden bent beland heb je toch nog mazzel, er is nogal veel sprake van wasverzachter in de Nederlandse politiek, dus die link is makkelijk gemaakt! De was stinkt.

Als je dit kabinet of de verhoudingen in de Tweede Kamer beschouwt als een berg was, kun je van alles vaststellen. Er zit een behoorlijk bruin luchtje aan. En we hebben veel te veel wasverzachter toegevoegd. Het nietszeggende jasmijnluchtje van NSC werkt niet, en dat vleugje korenveld van de BBB doet ook helemaal niets. Door die chemische toiletverfrisser van de VVD gaat de boel alleen maar meer stinken.

Misschien is het tijd voor een flinke scheut azijn.