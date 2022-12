Er is te veel taal

In het persbericht van een kleinschalig festival, georganiseerd door een bevriende kunstenaar, sta ik aangekondigd als dichter. Op zaterdagmiddag, kort voor het festival begint, meldt zich een bejaard echtpaar op het terrein. “We lazen in de krant dat er dit jaar ook een dichter komt, graag zouden we hem ontmoeten”, vertelt de vrouw.