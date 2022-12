Er is maar een conclusie mogelijk: Johnson leugenaar

“We moeten allemaal opofferingen blijven maken om de mensen te beschermen van wie we houden”, verklaarde Boris Johnson toen het virus om zich heen greep. “Alle coronarichtlijnen werden nageleefd”, bleef Boris Johnson maar herhalen toen de eerste berichten over illegale lockdown-feestjes in zijn ambtswoning naar buiten kwamen. Dinsdag deelde de Londense politie de eerste twintig boetes uit aan mensen die aanwezig waren bij de feestjes. Ros Atkins, de Rudy Bouma van de BBC, zet de feiten op een rijtje.