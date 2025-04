Er is helemaal geen reden eindeloos over de voorjaarsnota te vergaderen

Voor het eerst in lange tijd doet het kabinet iets verstandigs. Althans een deel, want sommige bewindslieden schijnen wel bereid te zijn tot nachtwerk.

Dat is onzin. Een belangrijk fundament onder een realistische voorjaarsnota is een aannemelijke raming van de manier waarop de economie zich zal ontwikkelen. Daar valt momenteel als gevolg van Trumps gedoe met heffingen geen peil op te trekken. Zolang de chaos op de markten geen plaats maakt voor een soort orde - de oude of een nieuwe - heeft het weinig zin een voorjaarsnota op te stellen. Tenminste: het kan wel maar die is dan de usb-stick niet waard waar hij op staat.

Dat is op zich een belangrijke reden om kalm aan te doen met de voorjaarsnota. Maar er is er nog één en die overheerst misschien alles. Eindeloos doorvergaderen, tot diep in de nacht doorgaan, oogt misschien stoer en ijverig maar is tegelijk fnuikend voor de kwaliteit van de besluitvorming. Het gaat op den duur niet langer om argumenten maar om zitvlees. Wie de strijd tegen de slaap het langst weet te vol te houden, wint het pleit. Of de emoties nemen het over en men gaat ruziënd uit elkaar.