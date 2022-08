Er is geen economische belemmering om koopkrachtverlies te compenseren en armoedeval te voorkomen

20 aug. 2022 - 9:35

@EUpiet Ongeacht of het schaarste is of een andere oorzaak aan het probleem ten grondslag ligt, kun je niet concluderen dat door schaarste al oorzaak aan te geven, dat er geen maatregelen nodig zijn. Met welke inhoudelijke gronden is schaarste van onze primaire levensbehoeften geen reden om iets te doen voor diegenen, die het niet meer kunnen betalen. Het zijn geen luxe middelen, warmte in de winter, eten op de plank en betaalbare elektriciteit zijn primaire levensbehoeften. Onze gasprijzen zijn de hoogste van de EU, Belgische burgers betalen voor het Nederlandse gas 50% minder. De inflatie is niet meer dan het stijgen van prijzen, we betalen het hoogste belastingtarief en pompen zo een hoop geld rond via een overheid, die de hoofdzakelijke zeggenschap heeft over de verdeling van de inkomsten en uitgaven. Die zijn al lang niet in evenwicht met mekaar, en dat zijn politieke keuzes van de falende overheid. Dan laat ik alle affaires en schandalen nog buiten beschouwing, de oplopende bureaucratie, het wantrouwen jegens burger en het gebrek aan een visie om de huidige problemen op een sociale manier op te lossen. Blij dat Jozias nu eindelijk begint in te zien dat de onuitputtelijke groei en voortdurende groei in consumptie niet positief is, bij het oplossen van de fundamentele problemen, toch weer iets gewonnen.