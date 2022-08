Er is een reden waarom mensen die een omgekeerde vlag ophangen geen macht hebben

17 aug. 2022 - 9:15

@ Hann63 Het hangt ervan af wat je stemt. Stem je dom rechts en vanuit de onderbuik dan krijg je inderdaad wat je verdient. Voorbeeld: In de ogen van populistisch rechts NL is GL de gebeten hond. Die rare partij die graag wil dat we energie duurzaam opwekken zodat we de planeet van de ondergang kunnen redden en niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Volgens populistisch rechts kon dat niet want te duur en dat kunnen we niet betalen en zowiezo is GL raar.... Vervolgens komt er een gas crisis en is populistisch recht boos dat ze niet gecompenseerd worden omdat alles zo duur is door het dure gas. Gevolg vlaggen die op de kop hangen want boos boos boos. Typisch zon voorbeeld waarbij als je gewoon naar verstandige mensen had geluisterd we nu niet afhankelijk waren geweest van gas van Putin maar zelfvoorziend waren geweest. Maar dat wilde de onderbuikstemmende medemens niet dus dan zijn de gevolgen ook voor jezelf. Ik heb geen enkele empathie met dat volk. Laat de beslissingen in dit land maar over aan mensen die iets verder denken dan het korte termijn eigenbelang