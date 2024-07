Er is een jongen vermoord. Wie heeft dit klimaat gecreëerd? En waarom horen we hen niet? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 825 keer bekeken • bewaren

Vorige week werd een 25-jarige broeder uit Stampersgat in koelen bloede neergeschoten. Niet enkel de dader, de lafaard die iemand twee kogels in zijn rug schoot, verdient onze aandacht, maar ook zij die hebben bijgedragen hebben aan dit klimaat en het genormaliseerd hebben.

Normaal zie je deze moraalridders naar hun toetsenborden snellen om bepaalde zaken 'af te keuren', zoals mevrouw Yeşilgöz en Geert W., maar nu zijn ze nergens te bekennen en geven ze geen enkel teken van leven. Zij hebben deze anti-islamsentimenten de afgelopen twintig jaar genormaliseerd.

Zij hebben de maatschappij opgehitst, doelbewust gepolariseerd en mensen tegen elkaar opgezet. En zij gaan actief, samen met het journaille in de vorm van onder andere De Telegraaf, keer op keer op jacht bij elk 'incident' waarbij moslims betrokken zijn. Waar zijn hun afkeer en hun walging nu?

De islam gebiedt ons, ondanks de vele emoties en de boosheid die er nu spelen, om niet haastig te zijn in ons oordeel en om clementie te praktiseren bij nieuws. Toch lijkt het erop dat Hamza is vermoord uit racistische motieven. Natuurlijk wilde De Telegraaf deze zaak verbloemen en de schutter nog enigszins humaniseren.

Islamofobie is genormaliseerd. Daar moeten we heel simpel over zijn. Daar moeten we niet meer omheen draaien. Open een platform als 'X' maar: het is een vuilnisbelt geworden waar moslimhaat aan de orde van de dag is. Tevens hebben veel politici, geheime diensten en journalisten voor dit klimaat gezorgd. Zij dienen thans dus ook hun verantwoordelijkheid te dragen.

Want we weten tevens hoe het was geweest als de rollen waren omgedraaid hè? Een flauwe vraag? Of een heel evidente?

Dan wat kritische vragen:

- De buurman uit Stampersgat bleek zich volgens ooggetuigen te hebben verstopt en Hamza te hebben opgewacht in de avond. Waarom zou je dit doen met een wapen?

- De tweets van de verdachte liegen er niet om. “Moslims zijn een probleem. Ongeacht wat ze wel of niet doen” en “De moslims zijn niet de nieuwe joden. Maar moslims zijn de oude nazi’s!” Niet echt joviaal, wel?

- En waarschijnlijk de belangrijkste: als het écht een burenruzie was geweest om een vermeende parkeerplek, dan zou buurman Gerben toch zijn gestopt na het laf neerschieten van Hamza? Maar hij wilde vervolgens Hamza’s vrouw en kindje ook van het leven beroven, aldus getuigen en omwonenden. Dus heel het motief van zogenaamde ruzie om een parkeerplek is nonsens.

In dit soort gevallen draai ik - zoals ik eerder meldde - de rollen altijd om, om de verontwaardiging te toetsen. Hypothetisch gezien: hoe zou het zijn als een Marokkaanse jongen in de bloei van zijn leven een blanke man van middelbare leeftijd bruut van het leven berooft vanuit zijn rug? Het antwoord zou voor zich spreken. En de walging en alle veroordelingen zouden enorm zijn. Nu: niets, nada.

The usual suspects die immer zo'n grote mond hebben en hun walging uitspreken hoor je niet. Waarom niet? Is het thans niet populistisch om je walging te uiten? Scoor je er niet mee? En weet je stiekem heel diep vanbinnen dat je hebt bijgedragen aan dit klimaat?

Daar sta je dan Geert W. Waarschijnlijk wrijvend in de handen. U pleitte immers toch ooit voor kogels in de knieën van Marokkanen? U bent er toch voor alle Nederlanders? Waar bent u nu dan? Waar is uw walging nu dan, mits u er voor alle Nederlanders bent? Sterker nog, iteratie: dhr. W. en consorten hebben voor heel dit klimaat gezorgd en dragen geen verantwoordelijkheid voor dit klimaat.

En ook mevrouw Yeşilgöz, die toch wel erg graag haar walging en afkeuring uit als het bijvoorbeeld gaat om antisemitisme, is thans muisstil. Zou het een synagoge betreffen, zou ik niet weten hoe vaak ze zich zou uitspreken. En ze zou er als eerste opduiken en haar afschuw uitspreken, samen met de moraalridders Henk Krol, Gert-Jan Segers, Paul Cliteur, en anderen.

Maar ze blijken nu allen hun handen en vingers en tong verloren. Nu moeten we waarschijnlijk toch wel even de 'feiten' afwachten.