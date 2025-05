“Al meer dan 600 dagen kijkt de wereld toe naar het uitmoorden van een heel volk in Gaza”, zegt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “Al 600 dagen mensen die op de vlucht moeten, hun huis en haard achter moeten laten, en er geen veilige plek is waar ze heen kunnen. Al 600 dagen weten ze dat er geen andere uitkomst is dan de dood. Er wordt al 600 dagen weggekeken. Er gaat geen dag voorbij dat ik me niet schaam.”