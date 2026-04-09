Er dreigt een tekort aan feta

Een Griekse tragedie. Een aanhoudende pokkenepidemie onder schapen en geiten heeft ertoe geleid dat er sinds de zomer van 2024 al bijna een half miljoen dieren zijn afgeslacht. De epidemie heeft ook gevolgen voor de productie van feta, een belangrijk exportproduct van Griekenland.
De overheid probeert de epidemie onder controle te houden met vervoersverboden voor dieren. Maar lang niet iedereen houdt zich daaraan: sinds begin februari zijn er al 56 mensen opgepakt omdat ze de maatregelen probeerden te ontduiken. De overheid wil niet overgaan tot het vaccineren van schapen en geiten.
