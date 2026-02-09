Epstein in Rotterdam Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 986 keer bekeken • Bewaren

De mailbox van Jeffrey Epstein staat online dankzij wat digitale activisten die de vrijgegeven documenten in een aantrekkelijk jasje hebben verpakt. Ludiek Jmail geheten werkt het net als Gmail waarvan de vermogende crimineel een gratis account gebruikte. Het is alsof je in z’n inbox kijkt. Je kunt bladeren, selecteren op afzender of bijvoorbeeld zoeken. Tik bijvoorbeeld .nl in en je ziet welke Nederlandse email-adressen er in voorkomen. Hé Jort!

Overigens zegt dat niks over de vraag of de persoon ook echt contact had met Epstein. Jort met een mailadres van het rijkemannenblad Quote waar hij toen al niet meer werkte, staat in een reeks cc-adressen in een mail uit 2008 over lingerie. Die werd aan Epstein doorgestuurd door het Rotterdamse model Sylvia Geersen, die langdurig bevriend was met de dwangmatig vrouwenjager. De mailbox is kortom, net als de man zelf, erg vervuild.

Omdat veel historische figuren, en dat mogen we Epstein inmiddels noemen, wel eens Rotterdam aandoen, van Napoleon tot Lee Harvey Oswald, tikte ik de naam van mijn stad in. En hoppa! Raak. Er zijn mails van zijn goede vriend de sultan Ahmed Bin Sulayem uit Dubai. Je weet wel, dat vakantieoord dat de racistische genocide op de zwarte bevolking van Soedan financiert. De sultan gaat regelmatig naar Rotterdam zo vertelt hij zijn vriend Epstein. Hij bezit in de haven sinds een jaar of tien de Rotterdam World Gateway (RWG) container terminal.

De sultan is niet alleen geïnteresseerd in containers maar zoals veel mannen uit de omgeving van Epstein ook geobsedeerd met jonge vrouwenlichamen. Hij verzucht in een mail: “Elke getrouwde man vraagt ​​zich 's avonds af of hij uit moet gaan en kijken naar wat hij niet mag neuken, of thuis moet blijven en neuken wat hij niet wil zien!”

Er zijn ook andere mails aan Epstein die bijvoorbeeld gaan over het kopen van een motorboot bij een Rotterdamse scheepswerf.

Maar dan wordt het interessant. In een van de mails stelt Epstein voor aan Steve Bannon, de extreemrechtse strateeg achter de eerste verkiezing van Trump, om samen naar Rotterdam te gaan. Hij wil daar met hem een tentoonstelling bezoeken in Het Nieuwe Instituut die gewijd is aan Bannon. Het gaat om Steve Bannon: a Propaganda Retrospective die in de zomer van 2018 te zien was en werd gemaakt door Jonas Staal, een Nederlandse kunstenaar, gespecialiseerd is in de geschiedenis van propagandakunst. Staal wijdt veel van zijn werk aan de opkomst van extreemrechts en publiceerde daar ook over op Joop.

“We moeten gaan kijken,” mailt Epstein aan Bannon. “we should go see it. . sean can dress like adolph and you like leni” Sean is vermoedelijk het beruchte neefje van Bannon die zich dus als Adolf Hitler moet kleden en Bannon dan als ‘Leni’. Dat is Leni Riefenstahl, de propagandafilmster van de nazi’s. “Leni mijn held”, antwoordt Bannon.

De mannen zijn geattendeerd op de tentoonstelling door een artikel in The Guardian. Weinig mensen weten dat Bannon eerder filmregisseur was. Staal toon in Het Nieuwe Instituut fragmenten van Bannon’s vroege films waarin de extreemrechtse ideologie al te zien is. The Guardian schreef:

De weinig bekende films, gemaakt tussen 2004 en 2016 – slechts vier kregen een beperkte bioscooprelease, de rest ging direct naar video – schetsen de ontwikkeling van Bannons kernideologie. Dit lijkt te zijn geradicaliseerd na de aanslagen van 9/11, van zijn bijna heldenverering van Ronald Reagan tot zijn betrokkenheid bij de Tea Party, zijn steun voor Sarah Palin, zijn afkeer van de Occupy-beweging en zijn recentere omarming van extreemrechts. Ze onthullen een apocalyptisch wereldbeeld. De Westerse samenleving, het christendom en de vrijheid worden aangevallen, niet alleen door kwaadaardige buitenlanders, maar ook door gevestigde orde: een corrupte overheid, grote banken en een kosmopolitische elite. Illegale immigratie, vriendjeskapitalisme en progressief liberalisme bedreigen het land; alleen economisch nationalisme, keihard conservatisme en een verpletterende overwinning in de komende botsing der beschavingen kunnen het redden.

Een mail met het artikel in The Guardian over de Rotterdamse tentoonstelling wordt door Epstein ook verzonden aan Soon-Yi Previn, de echtgenote van Woody Allen, die trouwens ook de geadopteerde dochter is van Allen’s ex-vrouw Mia Farrow. “Iemand stuurde me dit al maar ik heb nog niet de kans gehad het te lezen. Hopelijk vandaag.” antwoordt ze.

Epstein stelt aan Bannon voor dat hij die donderdag een ontmoeting tussen hem en Woody Allen wil regelen om over films te praten. “Of is die nu te heet voor je?” Allen raakte indertijd opnieuw in opspraak doordat een van zijn kinderen hem beschuldigde van misbruik. Bannon antwoordt dat de meningen van anderen, in dit geval over Allen, hem zoals bekend koud laten.

Maar zijn Bannon en Epstein uiteindelijk ook naar Rotterdam gegaan om de tentoonstelling te bekijken? In de mails is daar niets over terug te vinden. Ik besluit voor de zekerheid Jonas Staal te bellen. Hij reageert zeer verrast als ik hem vertel over de mailwisseling maar herinnert zich dan iets “Er was indertijd een medewerker van Bannon die een discussie voorstelde. Ik zou dan met Bannon in een publiek debat moeten gaan in het Nieuwe Instituut. Dat hebben curator Marina Otero Verzier en ik direct afgewezen. De tentoonstelling ging over het begrijpen van zijn propagandatechnieken om ons tegen oprukkend alt-rechtste verzetten. Neofascisme een podium geven doen we niet, dat is levensgevaarlijk.” Over Bannon merkt hij op dat hij een extreem slechte filmmaker is maar wel extreem effectief: “Een soort Amerikaanse Martin Bosma.”

Overigens is Epstein wel degelijk in Rotterdam geweest. “I was in london today i am Brussels tomorrow I go to Amsterdam then Rotterdam and on Friday Geneva” mailt hij begin september 2012 aan een persoon waarvan de naam is weggelakt. Wat hij er deed is, zoals zoveel van zijn activiteiten, vooralsnog onbekend.