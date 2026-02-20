Entertainmentreuzen doen huilie-huilie Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 165 keer bekeken • Bewaren

Groot alarm in Hollyweird!

Meest opvallend binnen alle AI-berichtgeving is de dubbele rol van de geplaagde entertainment-industrie. De creatieve-, muziek- en filmindustrie buitte een techniek uit waarvan men bij voorbaat wist die niet te kunnen beteugelen. Nu de geest uit de fles, of beter nog; het monster uit de kooi is, beklaagt het zichzelf over de vaart die de zelf geschapen nachtmerrie neemt en slijpen de advocaten hun messen. Berichtgeving rond misbruik (deep fakes, kopieën) en oneigenlijk gebruik ( op grote schaal geschonden auteursrechten) is inmiddels dagelijkse kost.

De bedoeling was van meet af aan duidelijk. Met de ‘tool’ AI zal productie en merchandising een exponentiële groei kennen, alles ten faveure van de studio’s die rechten doen gelden over (film-/muziek)sterren en animatie-/stripfiguren. Bovendien zal het creëren van deze content een fluitje van een cent worden, waardoor op zoiets banaals als ‘kosten’ stevig bespaard kan worden.

Een naïeve utopie zo bleek. Want natuurlijk laat een systeem/techniek als AI zich helemaal niet beteugelen en maakt inmiddels de grootste boerenl*l zich creaties eigen die alle (auteurs-)rechtelijke perken vér te buiten gaan.

Begin september 2025 klaagde Warner Bros. de AI van Midjourney aan voor grootschalige schending van copyrights (eerder deden Disney en Universal studio’s dat ook al).

Met een simpele opdracht genereert deze parasiet downloadbare afbeeldingen van zwaar beschermde characters als Superman, Batman, Scooby Doo en Tweety. Dat is allang geen ‘plaatje plakken in een schoolwerkstuk’ of ander onschuldig kindervermaak meer, hier wordt een miljardenomzet gepareerd waarvoor Warner inmiddels een claim van 150.000 dollar per afbeelding heeft neergelegd. Wordt (juridisch-) vervolgd…

Dat iedereen, en zeker Hollywood, die ramp had kunnen voorzien blijkt klip en klaar uit een interview in vakblad Empire (aug. 2010) dat ‘de grote drie’ destijds gaven. Steven Spielberg, en met name Robert Zemeckis en James Cameron bezingen de zegeningen van ‘Performance capture’ en ‘Facial performance replacement’. Cameron maakte met zijn baanbrekende Avatar-films inmiddels school maar zelfs hij zal zich nu, zestien jaar later, stevig achter de oren krabben nu blijkt dat er alleen nog maar sprake is van ‘total replacement’, en daarmee de ‘totale inbreuk op auteursrecht’.

In oktober 2025 zwicht OpenAI onder de kritiek dat schrijnende ‘deep fakes’ verschijnen van, nota bene, de overleden Dr. Martin Luther King. De app genereert “respectloze bewerkingen” van King en OpenAI plaatst vervolgens ‘restricties’ op de techniek.

12 december 2025: Disney sluit voor meer dan een miljard (!) dollar een monsterdeal met de makers van ChatGPT, Sora en OpenAI. Meer dan 200 characters (Disney, Pixar, Muppets, Starwars, Marvel) worden voor particuliere gebruikers beschikbaar om de eigen fantasievolle vormgeving op los te laten. ‘Genereren en delen’ is de deal, niet inbegrepen zijn “talent likenesses or voices of human performers”. Een malle uitsluiting die uiteraard met voeten getreden wordt. Geef het publiek een digitale vinger en ze pakken je hele virtuele arm!

Nog geen week later ontvangt Google van Disney’s advocaten een brief (cease and desist letter) waarin de entertainmentgigant claimt dat Google rechten schendt op “gigantische schaal”. Entertainment-vakbond Equity spreekt haar zorg uit. Bij monde van Cathy Sweet (hoofd t.v. en film): “reeds opgenomen materiaal dat zal worden doorverkocht als onderdeel van deze hemeltergende ‘big-moneydeal’, is het resultaat van hardwerkende professionals en hun rechten dienen te worden beschermd”.

Nu, februari 2026. Alle alarmbellen gaan af in Hollywood. Disney stuurt wederom een ‘cease and desist letter’ naar het Chinese ByteDance (TikTok). Er moet met onmiddellijke ingang gestopt worden met de gebruiksmogelijkheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal op gigantische schaal. De AI-tool Seedance zou gebruik maken van een “pirated library”. Illegale data waarmee de tool getraind is, tovert de meest magistrale en geloofwaardige bewerkingen van échte acteurs op de publieke schermen…

Ons wetboek spreekt klare taal, alhoewel de kaarten in het Angelsaksische wellicht nét weer even anders liggen geschud:

Artikel 15-O:

Onverminderd het bepaalde in artikel 15-N wordt een reproductie in het kader van tekst- en datamining niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschouwd mits degene die de tekst- en datamining verricht rechtmatig toegang heeft tot het werk en het auteursrecht door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet uitdrukkelijk op passende wijze is voorbehouden, zoals door middel van machinaal leesbare middelen bij een online ter beschikking gesteld werk’.

‘De reproductie gemaakt overeenkomstig het in het eerste lid bepaalde mag worden bewaard zolang dit nodig is voor tekst- en datamining.

Zomaar eens even de volledige tekst zodat u e.e.a. eens rustig kunt laten inzinken. Belangrijkste boodschap blijft; handen af, als je geen toestemming hebt van de eigenaar/rechthebbende. Niet voor niets schreeuwt ook de Nederlandse Auteursbond: ‘AI=jatwerk!’. Onderzoek van de Boekmanstichting en De Creatieve Coalitie signaleert nu al een sterke afname in het inkomen van één op de vijf creatieven (kunstenaars, schrijvers, tekenaars, componisten, ontwerpers, acteurs, vertalers etc.)

De virtuele slang begint zich hard in de eigen staart te bijten en misschien moeten die grote Amerikaanse studio’s hun verzamelde (super-)helden maar eens op dat vermaledijde, maar vooral ZELF GECREËERDE AI-monster afsturen. Dan is het leed, bij de gratie God’s, vast snel geleden…