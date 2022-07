Enorme voedselverspilling dreigt door acties blokkeerboeren

5 jul. 2022 - 8:11

''De supermarktkoepel heeft de politie opgeroepen om in te grijpen, maar de sympathie van veel agenten ligt bij de extremistische boeren.'' Hoezo? De supermarktkoepel van de (supermarkt) ondernemingen van de rijken moeten bij de rechter zijn om aan de demonstraties te laten verbieden. En niet bij de politie en/of burgemeesters. Alleen de rechter kan een onafhankelijk oordeel vellen. In theorie, want zelfs rechters worden tegenwoordig onder vuur genomen door nep-democraten.