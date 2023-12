Enorme toename van scholen die gratis maaltijden verzorgen voor behoeftige leerlingen

In een ruim een half jaar tijd is het aantal scholen dat gratis maaltijden verstrekt aan kwetsbare leerlingen met bijna 50 procent toegenomen. In mei deden er 1300 scholen mee, inmiddels zijn dat er 1900. Scholen komen voor het project in aanmerking als 30 procent of meer van de leerlingen deel uitmaakt van een gezin een laag inkomen. De internationale hulporganisatie het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds organiseren de verstrekking van maaltijden aan meer dan een kwart miljoen leerlingen. De overheid financiert de noodhulp.

Volgens Mirella Bhagwandin van het jeugdeducatiefonds komt de toename van deelnemende scholen aan de ene kant doordat het programma meer naamsbekendheid heeft gekregen en aan de andere kant doordat steeds minder ouders het hoofd boven water weten te houden. "We zien dat steeds meer kinderen met lege broodtrommels naar school komen." Volgens Bhagwandin heeft dat grote gevolgen voor de prestaties van de leerlingen. "Kinderen kunnen zich op een lege maag niet concentreren en ze slaan de lesstof niet op. Van scholen horen wij dat leerlingen nu beter kunnen leren en dat de sfeer op school erop vooruit is gegaan."

De scholen kunnen de hulp aanbieden in de vorm van maaltijden of een boodschappenkaart van 11 euro per kind. Tweederde van de scholen bieden de voedselhulp direct aan de leerlingen aan, in de vorm van ontbijt, lunch of gezonde snacks. De noodhulp is eerder dit jaar van start gegaan. Scholen vrezen dat het project na 2024 weer wordt gestopt.