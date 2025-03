Enorme biomassacentrale van de baan na jarenlange strijd van MOB en Comité Schone Lucht

Mobilisation for the Environment (MOB) en Comité Schone Lucht (CSL) vieren een overwinning. De twee organisaties zijn erin geslaagd de geplande megabiomassacentrale van Vattenfall tegen te houden. “Hiermee is voorkomen dat hele bosgebieden in binnen en buitenland zouden zijn gekapt om te worden verbrand in Diemen voor onze ‘duurzame energie’”, schrijven de clubs.