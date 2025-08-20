Enige manier om Trump te bestrijden: net zo gestoord doen zoals hij Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

De Californische gouverneur Gavin Newsom en zijn team hebben een manier bedacht om Trump te bestrijden. Ze doen hem na. Sinds enige tijd plaatst de woordvoerder van de Democraat post op social media in de stijl van Trump. Met alles in hoofdletters, vol met uitroeptekens en gevuld met bizarre claims en ongekende opschepperij waar meestal ook niks van klopt. Het is een uitgekiende vorm van trollen.

Newsom is al langere tijd het doelwit van Trump. De president beschuldigde de gouverneur er onder meer van zelf de immense bosbranden in Californië veroorzaakt te hebben.