Enige manier om Trump te bestrijden: net zo gestoord doen zoals hij

De Californische gouverneur Gavin Newsom en zijn team hebben een manier bedacht om Trump te bestrijden. Ze doen hem na. Sinds enige tijd plaatst de woordvoerder van de Democraat post op social media in de stijl van Trump. Met alles in hoofdletters, vol met uitroeptekens en gevuld met bizarre claims en ongekende opschepperij waar meestal ook niks van klopt. Het is een uitgekiende vorm van trollen.
Newsom is al langere tijd het doelwit van Trump. De president beschuldigde de gouverneur er onder meer van zelf de immense bosbranden in Californië veroorzaakt te hebben.
De postings brengen de trouwe supporters van Trump in een lastig parket. Ze zeggen bijvoorbeeld dat een gouverneur dat soort idiote beweringen niet moet doen. Maar dan is de logische vraag hoe zit het dan met Trump? Of die logica - of enig andere vorm van verstand - echt werkt om de aanhang te laten zien in wat voor bizar circus ze meespelen, is nog wel de vraag. Maar voorlopig is het vermakelijk.
Meer over:kijk nou, gavin newsom, donald trump
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.