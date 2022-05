Engelse profvoetballer deelt met de wereld dat hij homo is: eerste sinds 1990

De Engelse profvoetballer Jake Daniels heeft bekendgemaakt dat hij homo is. Hij is daarmee de eerste Engelse mannelijke profvoetballer in 32 jaar die er publiekelijk voor uitkomt dat hij geen hetero is, meldt de NOS. De 17-jarige Daniels speelt bij Blackpool, in de Championship, het tweede niveau in Engeland. De speler zegt dat hij lang heeft getwijfeld. “Maar ik heb het mijn hele leven verschrikkelijk gevonden om te liegen en het gevoel te hebben dat ik me anders moet voordoen om erbij te horen.”