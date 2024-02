Engels exit, universiteiten starten drive voor Nederlands bij bachelors

8 feb. 2024 - 12:23

@Vuurrood Misschien qua 'native speakers', maar zoals DanielleDefoe ook aangaf, Engels is de Lingua Franca in de wereld en niet Spaans. Zelf veel in Azië geweest en daar spreken veel mensen Engels in meer of mindere mate. Verder is het Nederlands zeker geen taal die dreigt te verdwijnen, er zijn 24 miljoen native speakers (mooie Engelse term ervoor :-) ) en nog eens ongeveer 4 miljoen mensen die Nederlands als 2e of 3e taal hebben. Punt is wel dat men bij de Nederlandse universiteiten wel erg ver ging met de Verengelsing en het aantrekken van buitenlandse studenten. "Maar goed, jullie gaan weer over de zeeën heersen hoor." Wat is dat nu weer voor reactie? We hebben het hier puur over taal, nergens anders over.