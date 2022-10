Energievluchtelingen laten Nederland in de steek en vallen andere bevolkingen lastig met hun aanwezigheid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

De eerste energievluchtelingen zijn uit Nederland vertrokken. Ze voelen zich heel erg slim. Ze zitten prinsheerlijk aan het strand van de Middellandse Zee, maar ze zijn hem gesmeerd nu de grond hen te koud onder de voeten wordt. Zij laten Nederland in de steek nu het erop aan komt. Ze gaan profiteren van de betere toestanden in andere landen. Vaak landen die Den Haag tot op de huidige dag heftig de maat neemt, omdat ze te slordig om zouden gaan met de centjes.

Er vandoor gaan. De plaat poetsen. Niet je eigen land (weder)opbouwen maar maatschappijen elders met je aanwezigheid belasten. Over wie horen wij dat in onze polders toch dag en nacht zeggen? Dat Nederland vol is en zo. Dat we zoveel extra mensen erbij niet kunnen herbergen.

Er schijnen nogal wat pensionados te zijn onder de eerste groep energievluchtelingen. Die doen een onevenredig groot beroep op de zorg, omdat oude mensen nu eenmaal ook hun kwalen meenemen. Als Nederland met het land van bestemming zogenaamde zorgafspraken heeft gemaakt, hebben ze daar recht op. Wie neerstrijkt in een land waar wij zulke afspraken niet hebben gemaakt – Thailand bijvoorbeeld – moet die kosten zelf betalen. Als de Nederlandse zorgverzekering merkt dat je wel heel lang wegblijft, weigert zij medische rekeningen te vergoeden met het argument dat ze geen oordeel kan vellen over de prijs/kwaliteitsverhouding van de zorg op je verre bestemming. Ook heb je kans dat de SVB kort op je AOW, omdat je verblijft in een land met een lager algemeen prijsniveau dan het onze. Het helpt niet als je formeel je postadres bij een familielid aanhoudt. Ooit loop je tegen de lamp, want dat mag niet langer dan acht maanden.

Dit even tussendoor voor de vluchtelingen in spe. Meld u niet zomaar in het eerste beste energieveilige land. Reis naar de plek waar u de minste kosten hoeft te maken. Wees blij dat u daar nog geen mensensmokkelaar voor nodig hebt, maar in ieder geval op deze site al vast een paar nuttige tips krijgt.

In de hele EU mag u natuurlijk vrijelijk werken. Daarbuiten kunnen andere regels gelden. U gaat bijvoorbeeld in een of ander warm land lekker van huis uit met behulp van die laptop uw boterham verdienen. Mag dat zomaar zonder vergunning of wordt u dan een illegale zwartwerker? Hoe moeilijk of makkelijk uitzetbaar bent u dan als niet welkome indringer? Zomaar wat vraagjes hoor, laten we niemand een permanente zonbestemming misgunnen.

Ga er echter niet zomaar van uit dat je welkom bent. Ons land geeft wat dat betreft zelf niet direct het beste voorbeeld, al oogt dat vanuit jouw gezichtspunt in de polder misschien anders en beweer je op verjaardagen bij hoog en bij laag dat wij nu eenmaal niet de hele wereld kunnen opvangen.

Als er een beetje veel van die energievluchtelingen naar het zuiden komen waar ze maar blijven hangen, woningen voor de neus van de autochtonen wegkapen en ziekenhuisbedden bezetten, tja, dan gaan ze over jou hetzelfde vertellen. Word je verliefd in het gastland, dan zal de partner uitvoerig moeten bewijzen dat het geen schijnhuwelijk was. Dat soort dingen, daar moet je dan aan wennen. En de taal leren natuurlijk. Niet denken dat je er met een soort Engels wel komt. Dat geeft maar scheve gezichten: in eigen clubjes hokken, dronken op straat in een vreemde taal lallen en integreren ho maar.

Vete a la mierda, Holandés.

Foda-se

Persetan

ไอ้บ้า

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

