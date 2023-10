Energieverbruik per Nederlander sinds 1970 niet meer zo laag geweest

Het energieverbruik van de gemiddelde Nederlander is terug op het niveau van 1970. Sinds 2010 daalt het energieverbruik per Nederlander, onder meer dankzij zuiniger auto’s, beter geïsoleerde woningen en efficiëntere apparaten. Vorig jaar zorgde de Russische inval in Oekraïne nog eens voor een flinke extra daling van het energiegebruik. Door de hoge energieprijzen werden Nederlanders een stuk zuiniger, zo blijkt uit cijfers van het CBS . Met name het aardgasgebruik lag een stuk lager.

Het CBS schrijft: “Tussen 1960 en 1973 steeg het energieverbruik in alle sectoren van de economie explosief door het gebruik van de fossiele brandstoffen aardolie en aardgas. In 1960 was het totale verbruik in Nederland ruim 900 petajoule (PJ), in 1973 was dit opgelopen tot 2600 PJ. Na 1973 stokte de groei van het energieverbruik vanwege de eerste oliecrisis. Deze leidde tot een economische recessie en er kwam aandacht voor energiebesparing, zoals het isoleren van woningen, de autoloze zondagen en maatregelen in de industrie. Na tientallen jaren van gestage groei bereikte het energieverbruik in 2010 een historisch hoogtepunt van 3470 PJ. Vanaf 2013 daalde het energieverbruik, ondanks de bevolkingsgroei.”