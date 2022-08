Energierekening wordt voor velen onbetaalbaar

Wie nu een gemiddeld energiecontract afsluit is drie keer zoveel kwijt als een jaar geleden. Inmiddels zijn de kosten voor gemiddeld verbruik per huishouden gestegen tot 360 euro per maand. Toen de energiebedrijven, die tot voor kort eigendom van de overheid waren, in het kader van de liberalisering werden verkocht aan - buitenlandse - bedrijven, ging dat gepaard met reclamepraatjes over straks zelf op zoek gaan naar de goedkoopste leverancier. Dat sprookje is voorbij. Nederland is voor consumentenenergie nu een van de duurste landen. En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. In juni en juli verdubbelde de internationale gasprijs ten opzichte van mei.

In een aantal Europese landen heeft de overheid maatregelen genomen om de prijs te drukken. In Frankrijk hanteert de overheid een prijsplafond voor de gas- en stroomprijs. In Portugal heeft de overheid de belastingen op gas verlaagd. In Italië en Oostenrijk zijn ook de belastingen op stroom verlaagd. Ook in Griekenland en Spanje is de belasting op elektriciteit verlaagd. In Nederland is per 1 juli de btw op energie tijdelijk verlaagd, van 21 naar 9 procent. Voor een gemiddeld huishouden scheelt dat bij de huidige prijzen al gauw zo'n 35 euro per maand. Eerder werd de energiebelasting verlaagd en werd lagere inkomens een extra tegemoetkoming beloofd. Maar de druk op het kabinet om meer te doen neemt toe.