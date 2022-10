Energiecrisis wordt economische crisis: Duitse minister verwacht krimp

“We hebben te maken met een moeilijke energiecrisis die zich steeds meer ontwikkelt tot een economische en sociale crisis”, aldus Habeck. Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne zijn de energieprijzen dit jaar door het dak gegaan. Ook de inflatie is flink opgelopen: niet alleen omdat burgers te maken hebben met hogere gas- en stroomprijzen, maar ook omdat producenten de prijzen van tal van producten hebben verhoogd om de gestegen kosten op te vangen.

De Duitse overheid rekent erop dat de inflatie volgend jaar 7 procent zal bedragen. De Nederlandsche Bank ging in juni nog uit van een inflatie in 2023 3,9 procent zal bedragen.

In het verleden leidden snel stijgende energieprijzen vaker tot economische malaise. Zo hadden veel landen in de jaren zeventig te lijden onder de twee oliecrises (in 1973 en 1979). In beide jaren steeg de olieprijs rap. In 1973 verviervoudigde de olieprijs. Aan het eind van het decennium kostte een vat olie elf keer zoveel als begin jaren zeventig. Dat leidde tot hoge inflatie. Overheden in de westerse wereld hielden de economie en werkgelegenheid met miljarden overeind.