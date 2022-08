Energiecrisis: Wenen gaat legendarische kerstverlichting doven

11 aug. 2022 - 19:57

dit bericht is al goed om ons voor te bereiden op wat hier te wachten staat. heel goed om nu al na te denken over hoe met dingen om te gaan. het kan allemaal veel eenvoudiger om toch feestelijk te zijn. feest, vrolijkheid, goed gevoel zijn te bevorderen door je gedachten te rangschikken en je in te stellen op iets anders . heb ooit omdat ik niet met de kinderen op vakantie kon tijdens scheiding idee gehad om in / om huis picknicks te organiseren met producten , gerechten, verhalen, plaatjes -en andere dingen die de sfeer verhoogden- vanuit een bepaald land waardoor we helemaal in de stemming waren en na afloop het idee hadden overal geweest te zijn. kerst vier ik niet meer maar ik kan wel sfeer scheppen in de decembermaand / op donkere dagen