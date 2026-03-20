Energieagentschap slaat alarm: Israël en VS veroorzaken grootste energiecrisis ooit

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) slaat alarm: de door Israël en de Verenigde Staten begonnen oorlog met Iran dreigt de grootste verstoring van de wereldwijde oliemarkt ooit te veroorzaken, groter nog dan de oliecrisis van 1973. IEA-directeur Fatih Birol roept overheden en burgers op direct maatregelen te nemen om het energieverbruik te beperken. Dat meldt Nu.nl vrijdag.

Het IEA adviseert waar mogelijk thuis te werken, auto's te delen, vaker het openbaar vervoer te gebruiken en reizen per vliegtuig te vermijden als er alternatieven zijn. Het IEA stelt ook voor snelheidslimieten op snelwegen met minstens tien kilometer per uur te verlagen en over te stappen op elektrische kookplaten. Voor de industrie geldt dat fabrieken in landen met krappe gasvoorraden moeten overwegen over te schakelen op alternatieve brandstoffen.

Vorige week gaven de 32 IEA-leden gezamenlijk meer dan vierhonderd miljoen olievaten vrij uit noodvoorraden, een historisch record. De maatregel moest de markt tot rust brengen, maar de prijzen blijven stijgen. Het IEA benadrukt dat overheidsingrijpen noodzakelijk is, maar dat steun gericht moet zijn op wie het het hardst nodig heeft, omdat financiële middelen beperkt zijn.