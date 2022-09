Eneco zet belofte Rob Jetten onder hoogspanning Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 276 keer bekeken • bewaren

De belofte van Rob Jetten dat geen mens deze winter van gas en stroom wordt afgesloten, is na 24 uur al op losse schroeven gezet. Eneco geeft die garantie alleen maar aan klanten die hun uiterste best doen om de hele rekening te betalen. Wat daaronder moet worden verstaan, wil het bedrijf kennelijk zelf bepalen. Dat viel af te leiden uit de woorden van CEO As Tempelman bij Op1 deze donderdag. De topman viel verder op door grote vaagheid. Hij zag voornamelijk beren op de weg naar een oplossing voor honderdduizenden benarde burgers. Het beste wat hij te bieden heeft, is betalingsregelingen.

Dezer dagen werd al bekend dat Eneco de vrijheid van klanten om hun voorschot zelf te bepalen, krachtig heeft ingeperkt. Zorgelijk nieuws, vooral omdat Tempelman daarnaast benadrukte dat zijn bedrijf geen winst maakte. Dat is een reden te meer voor klanten om hun voorschotten te verlagen. Als Eneco over de kop gaat, zijn zij hun geld kwijt.

We moeten bij dit alles goed beseffen dat het landsbelang bij Eneco niet voorop staat maar wél dat van de aandeelhouders. Sinds een paar jaar is de Japanse multinational Mitsubishi voor tachtig procent eigenaar van Eneco. De overige aandelen zijn in handen van Chubu Electric Power, een energiebedrijf uit Nagoya. In het bestuur van Eneco zetelt sedert de overname van de vorige eigenaren – 44 gemeentes met oerdomme bestuurders – als Chief Cooperation and International Officer de heer Hiroshi Sakuma. Hij begon direct na zijn afstuderen in 1980 bij Mitsubishi waar hij gestaag carrière maakte. Sinds 2014 onderhield hij al de samenwerking met het nog onafhankelijke Eneco. Hiroshi Sakuma heeft het aankoopproces begeleid. Nu is hij waarschijnlijk de grijze eminentie van Mitsubishi, die in samenspraak met het hoofdkantoor in Japan de speelruimte van As Tempelman bepaalt.

Nuon is Vattenfall geworden. Het zou van eerlijkheid getuigen als Eneco werd omgedoopt tot Mitsubishi Nederland. Dan weten we tenminste allemaal waar we aan toe zijn. Wij kennen de multinational in Nederland vooral als autofabrikant maar in de jaren dertig en veertig ontwikkelde en bouwde het de A6M Zero, het jachtvliegtuig dat bij de overval op Pearl Harbor in 1941 met zoveel verpletterend succes werd ingezet. Ook produceerde het de G4M bommenwerper. Mitsubishi exploiteerde bovendien mijnen waar duizenden Chinezen en Amerikaanse krijgsgevangenen onder onmenselijke omstandigheden dwangarbeid verrichtten. Het duurde tot 2015 voor eindelijk de excuses kwamen. Er waren er nog twee in leven.

Op de website van Mitsubishi wordt niettemin met grote waardering gesproken over de CEO’s uit de oorlog, Yataro Iwasaki en Koyata Iwasaki. De laatstgenoemde benadrukte dat Mitsubishi nooit eerloze zaken had gedaan. Na de aanval op Pearl Harbor zei dit grote voorbeeld voor ons allen: ¨Nu heeft de natie een beslissing genomen. En hoewel mijn persoonlijke ideeën afwijken van die van de natie, worden wij nu allen opgeroepen het bevel van de keizer op te volgen, ons te verenigen en uiterste best te doen voor de natie.¨ Dit wordt op de site uitgelegd als internationalisme en het voorvoelen van de globalisering.

In Korea voeren dwangarbeiders tot op heden processen tegen Mitsubishi omdat ze geen enkele compensatie kregen. De rechtbank heeft een oordeel uitgesteld over een verzoek om ten bate van de slachtoffers bezittingen van de multinational te verkopen. In zulk omarming bevinden zich de klanten van Eneco, pardon Mitsubishi.

Zie hier de Zero’s en de bommenwerpers van Mitsubishi het luchtruim kiezen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.