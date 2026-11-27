En weer verloochent D66 zijn idealen: ‘Het zal allemaal wel’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • Bewaren

D66, ooit was dat een partij die op de bres stond voor mensenrechtenverdragen, de rechtsstaat en de bescherming van het individu tegen een almachtige staat. Das war einmal.

De partij steunt inmiddels een racistische wet die het mogelijk maakt om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie, schrijft de Volkskrant . Niet bij alle Nederlanders vanzelfsprekend, maar alleen bij de burgers met een dubbele nationaliteit.

“Noem het een draai, het zal allemaal wel”, licht D66-Kamerlid Stephan Neijenhuis de verloochening van de partij-idealen toe. “Uiteindelijk gaat het D66 niet om het afpakken van een paspoort, maar het wegnemen van een terroristische dreiging.”

De Volkskrant legt uit dat het allemaal wel wat verder gaat dan “het zal allemaal wel”. Want in het verleden was D66 om goede redenen fel gekant tegen de wet.

“De partij vond dat alleen een rechter een dergelijke verregaande straf kan opleggen in een proces waarin iemand zich ook moet kunnen verdedigen. Ook straft de wet Nederlanders met een dubbele nationaliteit harder dan Nederlanders met alleen het Nederlanderschap, omdat bij een enkele nationaliteit het paspoort niet mag worden afgenomen, en maakt daarmee volgens het College voor de Rechten van de Mens ‘onderscheid op basis van nationaliteit en etniciteit’, wat in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Ook de Raad van State is kritisch. De juridisch adviseur van het kabinet wijst erop dat intrekking van het Nederlanderschap ‘verstrekkende gevolgen’ heeft omdat het onomkeerbaar is, en ziet niet waarom de minister de intrekkingsbevoegdheid moet behouden. Bij de vorige verlenging was D66 het hier nog mee eens.”