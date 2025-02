En weer faalt Faber, rechter fluit minister terug

“Vluchtelingenwerk is immers net als die partijen onderdeel van de migratieketen en als Vluchtelingenwerk één of meer van haar taken niet meer uitvoert heeft dat direct effect op deze ketenpartners. (…) Pas op het moment dat duidelijk is wat het afbouwplan inhoudt en welke consequenties dit heeft voor de taken van Vluchtelingenwerk, kan worden bepaald wat in dit geval een redelijke termijn is en welke frictie- en transitiekosten deze wijziging met zich brengt.”