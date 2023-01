En weer begint een journalist over de sekse van de Finse premier Sanna Marin

Sanna Marin is te gast op het World Economic Forum en wordt daar geïnterviewd door Fareed Zakaria, journalist van CNN en de Washington Post. "Ik weet dat je niet graag praat over je rol als jonge vrouw in deze zeer belangrijke functie," zegt hij. Waarop ze hem onderbreekt. "En we hoeven het er niet over te hebben." Maar Zakaria wil toch weten of ze als vrouw nu ook zaken voor elkaar heeft gekregen voor vrouwen. Dat vinden mannen kennelijk belangrijk omdat ze immers als eeuwen de zaken zo goed voor elkaar geregeld hebben dat vrouwen overal ter wereld op achterstand staan.