En wanneer keur jij dat af?

Denk je dat men de Spaanse Inquisitie is vergeten, de talloze lynchpartijen op Afro-Amerikanen, de CRM, The First Nations die massaal zijn uitgemoord van Zuid-Amerika tot aan Canada en ondertussen Koning Leopold die er bijna een feest van maakte om mensen in Belgisch-Congo te decimeren en menselijke dierentuinen maakte? Of zullen we het toch even over Prins Bernhard hebben? Of zullen we het anders eens een Algerije erbij pakken, een Suriname, de rest van Zuid-Amerika wat later in de geschiedenis of wie er ook alweer als enige in de historie twee atoombommen losliet op Hiroshima en Nagasaki? Of zullen we toch maar eens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gaan analyseren? De 'Koude Oorlog' Of Vietnam? Korea? Of Indonesië? Kies maar uit hoor. Dan gaan we meteen zaken met heel veel plezier 'afkeuren'.