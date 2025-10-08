En, op wie ga jij stemmen? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Vanochtend gingen wij samen op huisbezoek. Mijn collega en ik. Zij had een eigen fiets bij zich, ik die van de zaak. De zaak waar wij in dienst zijn, helpt mensen. En wij beiden zetten ons daar even gepassioneerd voor in. Met volle overgave. Mensen helpen is niet het enige waarin wij elkaar vinden. Wij zijn allebei ook links.

Het was droog toen wij naar het kantoor terugfietsten. Een vrolijke terugreis was het. Geen regen speelt daarin geen rol. Ook bij het nat weer fietsen wij vrolijk terug.

"Wat een topper", waren wij wederom met elkaar eens. Met een "topper" bedoelen wij een mens die ondanks zware leefomstandigheden en belastende geschiedenis het eigen leven in goede banen leidt.

Elk van onze toppers wordt belemmerd door pech. Ze zijn geboren en opgegroeid onder barre omstandigheden. Of hun leven is door allerlei (onvoorspelbare) gebeurtenissen, waarop zij weinig tot geen invloed hadden, vastgelopen. En ook als zij er wel enige invloed op hebben gehad en mogelijk door de verkeerde keuzes zichzelf in de problemen hebben gebracht, dan zeggen wij alle twee: "Ah. Wij oordelen niet en wij helpen jou ook om uit die problemen te komen."

Onvoorwaardelijk klaar staan voor de mens en de menselijkheid maakt ons alle twee links, oftewel rood. Mijn collega en ik zijn ook groen. Het behoud van een gezonde natuur hoort bij onze prioriteiten en wij zijn alle twee dol op dieren. Kapitalisme en populisme zijn druk bezig (en met succes) om de mens, de natuur en de dieren om te toveren tot wezens die een waardig bestaan niet waardig zijn. Wij tweeën, als linkse vrouwen, hebben daar een uitgesproken mening over en wij zetten ons daar ook tegen in. Wij doen dit vooral door middel van kleine daden. Maar de grootste daad staat nu ook op de planning.

"En, op wie ga jij stemmen?"

Mijn collega is een trouwe stemmer van een andere linkse partij dan die van mij.

"Ik ben nog aan het twijfelen, want..."

Mijn collega overweegt om te stemmen op een politicus van de lijst van mijn partij. Zij volgt haar doen en laten, en de resultaten die deze politica teweegbrengt en waarmaakt.

Mijn collega is een mens van de inhoud. Zij verdiept zich in zaken voordat zij een mening vormt. Zij is niet gevoelig voor marketingpraatjes en al helemaal niet voor die populistische. Mijn collega heeft het helder voor zich hoe zij de wereld eerlijk en rechtvaardig wil maken. En zij kiest op basis van verdieping: "Welke politicus heeft de waarden en de normen waar ik voor sta, bewerkstelligd?"

Op het moment dat wij bij ons kantoor aankwamen, keken wij elkaar in de ogen.

"Ik vind jou een heel mooi mens", heb ik oprecht gemeend, maar niet gezegd. Spijt heb ik dat ik dat niet gezegd heb.