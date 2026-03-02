En nu allemaal: 'Bombardeer het Midden-Oosten!' Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 477 keer bekeken • Bewaren

Sybren Kooistra campagnestrateeg Persoon volgen

Iran is geen gewoon land. Iran is hét Kwaad. Niet het soort kwaad waarmee je kunt onderhandelen, of je kunt analyseren of begrijpen. Nee, Iran is een volledig irrationele chaosmachine, een theocratisch monster dat alleen de taal van geweld spreekt. Het Westen heeft jarenlang geprobeerd te praten, deals te sluiten, te sussen. Maar het Kwaad wilde niet met ons, het Verheven Westen, in gesprek.

Zo zeggen we allemaal.

En dus was ingrijpen onvermijdelijk. Israël en de Verenigde Staten - twee vredelievende democratieën die niets liever willen dan rust en samenwerking - zagen zich genoodzaakt om te handelen. Niet uit agressie, begrijp dat goed. Maar uit zelfverdediging. Uit verantwoordelijkheidsbesef. Want wie anders beschermt de wereld tegen een regime dat kernwapens bouwt om ons te vernietigen? Dat in juni vorig jaar nog door het Witte Huis werd bevestigd dat Iraanse nucleaire faciliteiten vernietigd waren, is een detail. En details zijn voor mensen die de grote lijnen missen.

Zo zeggen we allemaal.

En vergeet niet: ook wij lopen gevaar. In Rotterdam. In Amsterdam. De lange arm van Teheran reikt tot in onze straten. Uw kinderen, de trein, de supermarkt: niets is veilig zolang het Iraanse regime bestaat. Ja, er zijn geen concrete dreigingen. Maar het gevoel is er. En gevoelens tellen. Zeker als het om onze gevoelens gaat. En al helemaal als het om die van minister Yesilgöz gaat. Zij weet wat het is om onder een repressief regime te leven, en ze wil zelf bepalen waar we zulke repressie introduceren. Daar niet.

Zo zeggen we allemaal.

Als er berichten komen over Iraanse scholen vol dode kinderen onthoud dan dat het Iraanse staatsmedia zijn die dat claimen. Dat is natuurlijk onbetrouwbaar. Dat is propaganda. Dat hoef je niet van mij aan te nemen, luister gewoon eens naar functionarissen van Israël. Zij weten waar ze het over hebben. Plus, je weet hoe ze zijn, in het land van het ultieme Kwaad: er zaten vast terroristen in de kelder.

Zo zeggen we allemaal.

Dit is een aanval op onze beschaving. En niet de eerste. Denk aan Irak dat ook al met massavernietigingswapens het vredige, onschuldige, Westen wilde vernietigen. Het is natuurlijk geen toeval dat ze buren zijn. Of dat ze moslims zijn. Net als de Palestijnen. Ze zijn niet te vertrouwen. Zijn ze überhaupt wel echt mensen, of zijn ze stiekem allemaal monsters? Die vraag moet natuurlijk gesteld kunnen worden.

Zo zeggen we allemaal.

De horror van het Ultieme Kwaad eindigt alleen als het Verheven Westen ze in duizendvoud precisie bombarderen. Niemand wil dit. Maar er zit helaas niets anders op. Het is misschien een illegale oorlog, maar het is sowieso een noodzakelijke. Om onze beschaving te redden moeten we de barbaren bombarderen. En dat is niet de eerste keer. Kopieer, plak, bombardeer. En zo zeggen we allemaal. In elke talkshow en liveblog, door elke duider en minister (en natuurlijk, door Mark). Tot de volgende (Turkije?) aan de beurt is.