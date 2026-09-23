Deze tekening is dinsdag in het Haagse perscentrum Nieuwspoort door de jury van de Inktspotprijs 2026 bekroond met een eervolle vermelding.
"En de politiek zwijgt van Illustrator Marc is een prent waar je stil van wordt en die ons diep raakte. Soms valt er ook gewoon niets te lachen. Zelfs in de gruwelijkste gewapende conflicten was er nog vaak respect voor neutraliteit. Hulpverleners, de pers, het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, ze zijn in conflicten geen partij, maar hebben wel een rol. Dat zij steeds vaker doelwit zijn, is een gewelddaad tegen menselijkheid zelf."
Het felbegeerde beeldje, de Inktspotprijs, is gewonnen door Poetin bespeelt Trump van Siegfried Woldhek. Het gedenkwaardige moment werd vastgelegd door Marc-Jan.
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