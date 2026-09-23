"En de politiek zwijgt van Illustrator Marc is een prent waar je stil van wordt en die ons diep raakte. Soms valt er ook gewoon niets te lachen. Zelfs in de gruwelijkste gewapende conflicten was er nog vaak respect voor neutraliteit. Hulpverleners, de pers, het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, ze zijn in conflicten geen partij, maar hebben wel een rol. Dat zij steeds vaker doelwit zijn, is een gewelddaad tegen menselijkheid zelf."