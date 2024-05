En als de zon niet gaat schijnen ligt het natuurlijk weer aan die linkse klimaatdeugers van het KNMI

Het CPB berekende dat met deze plannen de koopkracht iets omhoog zou gaan, zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. ‘Dat zegt nog meer over het huidige beleid, dat zelfs een akkoord dat voor de meeste mensen neerkomt op “alles wordt duurder behalve de Efteling” een verbetering is van hoe het nu gaat.’

Derks hoop ondertussen dat de oppositie met andere diskwalificaties van het voorgenomen beleid komt dan de term "financieel drijfzand", zoals D66-leider Rob Jetten het verwoordde: "Want dat suggereert dat als je maar een dekkende begroting hebt, het wel helemaal prima is om mensen in tentjes te laten slapen, natuur om zeep te helpen, of te roepen dat mensen met minimumloon maar gewoon meer overuren moeten maken".