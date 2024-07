Laat je niet meeslepen door emotioneel onvolwassen politici

We leven in een tijd waarin de affectieve polarisatie en verdeeldheid steeds meer toenemen. Het gaat ten koste van de onderlinge verbondenheid van alle mensen in onze samenleving. Ik zou tegen alle mensen willen zeggen dat je andermans gevoelens van angst, haat en rancune niet hoeft te dragen, zelfs niet als ze als slachtofferschap en met grote overtuigingskracht gepresenteerd worden. Het is niet aan jou om dit soort gevoelens van anderen op te lossen. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij jou, maar bij de emotioneel onvolwassen mens die dit soort gevoelens op jou projecteert.