Emmen zonder PVV nadat laatste raadslid de dictatuur van Wilders vaarwel zegt

De PVV is niet langer vertegenwoordig in de gemeenteraad van Emmen. Dat meldt RTV Drenthe. Het enige overgebleven raadslid, Klaas Bosma, is de dictatoriale bestuurswijze van Wilders’ eenmanspartij zat en stapt over naar de lokale fractie Hart voor Emmen.

Bosma was de enige overgebleven PVV’er in de raad nadat zijn collega was uitgevallen met een burn-out. Ook had hij geen fractieondersteuning, wat voor een extra belasting zorgde. Meerdere verzoeken aan de landelijke partij om hier wat aan te doen bleven onbeantwoord.

RTV Drenthe schrijft:

Toch begon het te wringen. Bosma uit forse kritiek op de interne werkwijze van de PVV. "Ik had steeds meer moeite met het feit dat alles binnen de partij wordt bepaald door één man: Geert Wilders. Ik heb me er altijd hard voor gemaakt om van de PVV een ledenpartij te maken, maar dat werd nooit serieus genomen."

Een specifiek moment dat hem raakte, was de val van het kabinet. "Toen Wilders zonder overleg de stekker eruit trok, was dat voor mij het dieptepunt. Het voelde als een zwaktebod en als een signaal richting de kiezer dat hun stem er uiteindelijk niet toe doet."