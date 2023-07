Emmanuel Macron krijgt afgehakte vinger in de post

De Franse president Emmanuel Macron heeft een menselijke vinger opgestuurd gekregen. Dat gebeurde maandagochtend per pakketpost. De politie kon achterhalen van wie de vinger afkomstig was en heeft de persoon medische hulp geboden. Verdere informatie over de dader is niet vrijgegeven om “medische redenen”, vermoedelijk gaat het om een mentaal verward persoon.

Bij de vinger zat verder geen brief of iets anders dat erop wijst dat het om een bedreiging gaat. Waarom de persoon een afgehakte vinger opstuurde is vooralsnog niet duidelijk. Direct nadat het pakket werd geopend door de beveiligingsdienst, is de vinger in de ijskast in de kantine gelegd zodat die in goede staat bewaard bleef. Of de vinger nog te redden is voor de afzender is niet bekend.