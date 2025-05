Elon Musk vlucht uit Washington na totale isolatie binnen Trump-regering

Elon Musk stopt definitief als leider van het Department of Government Efficiency (DOGE) na vier maanden waarin hij zichzelf volstrekt onmogelijk heeft gemaakt in Washington. De miljardair beloofde 2 biljoen dollar te besparen, maar vertrekt nu als een verslagen figuur die bij alle overheidsmedewerkers gehaat is geworden.

"Iedereen wil van hem af," zegt een Trump-adviseur tegen The Atlantic. Het dieptepunt was een knallende ruzie met minister van Financiën Scott Bessent in het Witte Huis. "Fuck you! Fuck you! Fuck you!" schreeuwde Bessent tegen Musk. Zo hard dat president Trump het kon horen. Zelfs Trump's eigen mensen zijn Musk volledig zat vanwege zijn arrogante gedrag.