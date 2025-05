Elon Musk vertrekt klagend en kermend uit Washington DC

Elon Musks laatste dagen in Washing DC zijn aangebroken. Vrijdag is officieel zijn laatste dag. Hoewel de Tesla-topman hoge verwachtingen had van het Trump-regime, is hij de afgelopen tijd teleurgesteld geraakt. Hij dacht onder meer dat het saneren van de overheid veel makkelijker zou zijn dan het in het werkelijkheid is. Dat schrijft The New York Times. Musk baalt er ook van dat de Amerikaanse overheid recent een lucratieve AI-deal heeft gegund aan een concurrent, terwijl de Zuid-Afrikaan de opdracht graag zelf had willen hebben.