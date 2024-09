Elon Musk verliest slag om Brazilië: X volledig offline wegens niet optreden tegen extreemrechtse haatcampagnes

Brazilië heeft X, voorheen Twitter, volledig offline gehaald omdat Elon Musk weigert op te treden tegen de massale extreemrechtse haatcampagnes op het sociale netwerk. Een aderlating voor Musk, aangezien Brazilië het land is met de op vier na grootste digitale bevolking. X was er met miljoenen gebruikers een van de meest populaire sociale media.

Het verbod op X komt voort uit een maandenlange strijd tussen het Braziliaanse hooggerechtshof en miljardair en internettrol Elon Musk. Die laatste is meermaals door Brazilië gesommeerd om op te treden tegen de overvloed aan antidemocratische, extreemrechtse berichten op het platform. Voor het Braziliaanse gerechtshof was de maat vol nadat in januari 2023 hordes aanhangers van de zojuist verslagen extreemrechtse president Jair Bolsonaro regeringsgebouwen in hoofdstad Brasília bestormden.