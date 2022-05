Elon Musk vergreep zich aan stewardess en betaalde kwart miljoen dollar zwijggeld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Daniel Oberhaus

Elon Musk, de libertaire miljardair die tracht de totale controle over Twitter te verkrijgen, blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een stewardess bijna een kwart miljoen schadevergoeding betaald nadat ze door Musk belaagd was. De miljardair zou de vrouw ongewenst hebben betast en ook zijn in erectie verkerend geslachtsdeel hebben getoond. Hij bood een vergoeding in de vorm van een paard aan - ze is paardrijdster - als ze bereid was seksuele diensten te verlenen. Dat gebeurde toen de vrouw hem een massage gaf. Ze maakte hem duidelijk dat ze niet te koop was en maakte de massage af.

Het vergrijp vond plaats in 2006 aan boord van een particulier vliegtuig van het bedrijf. Twee jaar later diende de vrouw een officiële klacht in bij SpaceX. De ruimtevaartmaatschappij bood aan haar contract af te kopen voor 250.000 dollar op voorwaarde dat ze het gedrag van Musk geheim zou houden. Haar meerderen bij SpaceX hadden eerder duidelijk gemaakt dat ze een massagecursus moest volgen om meer kans te maken op werk.

De zakelijke site Business Insider onthult het wangedrag, onder meer op basis van een getuigenverklaring van een vriendin van het slachtoffer. De getuige verklaart dat het slachtoffer haar tijdens een wandeling vertelde wat er gebeurd was en nog steeds zichtbaar geschokt was. De stewardess merkte later dat ze bijna geen opdrachten meer kreeg van het bedrijf nadat ze weigerde seks te hebben met de miljardair. Daarop schakelde ze een advocaat in. In een bijeenkomst, waar Musk zelf bij aanwezig was, werd vervolgens snel overeenstemming bereikt over het afkopen van de klacht.

SpaceX is vaker in opspraak geraakt wegen seksuele misdragingen maar het is voor het eerst dat Musk zelf als dader genoemd wordt. Het bedrijf zwijgt vooralsnog maar Musk heeft verklaard dat er veel meer achter het verhaal zou zitten. Hij stelt dat als hij zich zo zou gedragen dat in zijn 30-jarige carrière wel vaker gemeld zou zijn. De redenering is onder meer opvallend omdat de vrouw zwijggeld is betaald.

De miljardair beweert dat de onthulling naar buiten is gebracht uit politieke motieven. Musk keert zich de laatste tijd fel tegen de regering Biden die miljardairs en hun praktijken wil aanpakken. De libertariër wil Trump, die door Twitter is geweerd, opnieuw tot het medium toelaten. Dat is vermoedelijk van levensbelang voor een eventuele herverkiezingscampagne van de rancuneuze oud-president.