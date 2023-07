Elon Musk verder in de problemen, Twitter moet nog half miljard aan vertrekpremies betalen

Woensdag werd namens de ontslagen werknemers een rechtszaak ingediend tegen Musk en Twitter. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat in 2019 per cao is vastgelegd dat alle werknemers bij een onvrijwillig vertrek recht hebben op twee maandsalarissen, plus een weeksalaris voor elk vol jaar dat ze in dienst zijn geweest. Twitter heeft een enkele oud-werknemer één maandsalaris meegegeven, maar de meesten helemaal niets.