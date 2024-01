Elon Musk verbant journalisten en linkse critici van X Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1105 keer bekeken • bewaren

De zuivering is begonnen. Terwijl X racisten en trollen ongemoeid laat, treedt het netwerk nu wel op tegen journalisten die kritisch berichten over X-eigenaar Elon Musk. Ook linkse opiniemakers en komieken hebben dinsdag een (tijdelijke) ban gekregen, bericht The New Republic.

X besloot onder meer tot de verbanning van Steven Monacelli, een verslaggever van de Texas Observer die over extremisme schrijft. Ken Klippenstein, een journalist van The Intercept, werd eveneens de toegang tot X ontzegd. Klippenstein schreef vorig jaar over problemen met zelfrijdende Tesla’s. Ook Alan MacLeod, die kritisch bericht over de wijze waarop Israël oorlog voert in Gaza, en de linkse podcaster Rob Rousseau konden dinsdag niet meer bij hun account.

Behalve journalisten raakten ook linkse opiniemakers en grappenmakers hun toegang tot X kwijt. Dat lot trof onder meer komiek @liamnissan, die grapjes maakte over Musk. De linkse commentator @zei_squirrel werd ook uitgesloten, hoogstwaarschijnlijk omdat hij kritische berichten plaatste over miljardair Bill Ackman, een vriend van Musk.

De verbanningen leidden tot forse kritiek op X. In een reactie daarop heeft het platform enkele accounts weer hersteld, schrijft Vice. Het platform wil geen toelichting geven op de zuiveringsactie.

Musk, die zichzelf graag ziet als een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, heeft in het verleden vaak geprobeerd om critici de mond te snoeren. Zo vroeg hij de Chinese overheid om kritische berichten over Tesla op sociale media te censureren. Musk stuurde daarnaast zijn advocaten af op Cristina Balan, een medewerker van Tesla die aan de bel trok omdat ze zich zorgen maakte over de veiligheid van de auto’s.