Elon Musk valt Braziliaanse rechter aan

De Braziliaanse rechter Alexandre de Moraes is een onderzoek gestart naar Elon Musk en zijn platform X (voorheen Twitter) wegens de bewuste verspreiding van nepnieuws.

Volgens de rechter zou Musk zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan onder meer opruiing en belemmering van de Braziliaanse rechtsgang rondom de verkiezingen in 2022, waarbij de zittende president Jair Bolsonaro verloor van Lula da Silva. Vervolgens bestormden aanhangers van de uiterst rechtse Bolsonaro het Braziliaanse Congres. De Moraes doet onderzoek naar Bolsonaro’s handelen tijdens deze verkiezingen. Er zouden plannen zijn geweest voor een staatsgreep en een plan om Brazilianen te laten twijfelen aan een eerlijk verloop van de verkiezingen. Het verspreiden van nepberichten via onder meer X zou hier een rol in hebben gespeeld.