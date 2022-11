Elon Musk sloopt dankzij Twitter nu ook andere bedrijven dan die van hemzelf Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 773 keer bekeken • bewaren

Eli Lilly, de Amerikaanse farmaceut die de prijs van insuline zo ver opdreef dat het levensreddende middel voor veel diabetici onbetaalbaar werd, is onderuitgegaan op de beurs. De waarschijnlijke reden: het desastreuse Twittermanagement door Elon Musk. Een geverifieerd nep-account van Eli Lilly slingerde het bericht de wereld in dat insuline voortaan gratis is, waarna het aandeel kelderde.

Musk heeft kort na zijn aantreden als Twitterbaas een einde gemaakt aan de blauwe vinkjes, een systeem waarbij na een grondige controle de identiteit van een persoon of bedrijf werd vastgesteld zodat voor Twitteraars duidelijk werd dat het niet om een na-aper ging. Sinds kort kan iedereen die daar 8 dollar voor over heeft (het idee was eerst 20 dollar, maar na een tweet van schrijver Stephen King maakte Musk er 8 van), een blauw vinkje krijgen. En dat heeft exact zo uitgepakt als vrijwel iedereen kon voorspellen.

Naast die van Eli Lilly, ging de waarde van een ander bedrijf onderuit op de beurs. Namelijk die van vliegtuigfabrikant Lockheed Martin. Ook hier weer vermoedelijk dankzij een nep-account op Twitter. Dat geloofwaardig uitziende account twitterde dat voortaan alle wapenleveringen aan Israël, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zouden worden gestaakt in afwachting van onderzoek naar hun mensenrechtenschendingen.