Elon Musk prijst Holocaust-ontkenner en Hitler-apologeet aan

In het programma noemt Cooper de Britse premier Winston Churchill “de grootste schurk” van de Tweede Wereldoorlog, meldt de Israëlische krant Haaretz . Het uitroeien van 6 miljoen joden ging volgens Carlson per ongeluk. De Duitsers wisten gewoon niet goed wat ze met al die gevangenen moesten doen en stopten ze daarom maar in kampen.

Vorige maand haalde Tucker een dwaas in zijn programma die antisemitische complottheorieën over de Rothschild-familie ontvouwde. Ook de nazi’s verspreidden samenzweringsfantasieën over de Rothschilds, bijvoorbeeld in de antisemitische propagandafilm Die Rothschilds.